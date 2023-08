Nach Feuer in Lokal: Kripo geht von Brandstiftung aus

Nach dem Brand in einer Gaststätte im Augsburger Domviertel gibt es erste Ergebnisse bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Als Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen in der Nacht auf vergangenen Donnerstag zu der Gaststätte in der Jesuitengasse im Augsburger Domviertel ausrückten, stand das Lokal bereits in Flammen.

Wie berichtet, war in der Gaststätte, die bereits seit mehreren Monaten wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist, Feuer ausgebrochen. Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt weiterhin und bittet Zeugen sich unter 0821/323-3810 zu melden. (ina)