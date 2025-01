Nach Frost: Stadtwerke enteisen Tram-Oberleitungen

Die Winterdienste der Stadtwerke Augsburg (swa) sind nach den Schneefällen und Minusgraden der vergangenen Tage im Einsatz, um für einen funktionierenden Nahverkehr zu sorgen. Das teilte Pressesprecher Jürgen Fergg am Freitag mit. Die Mitarbeiter nehmen aktuell die Straßenbahnen in den Blick. Um die Oberleitungen von Eis frei zu halten, gibt es Nachteinsätze. Mitarbeiter des Fahrdienstes fahren mit Combino-Straßenbahnen zwischen 0 Uhr und 5 Uhr, wenn normalerweise keine Straßenbahnen unterwegs wären. Sie fahren die Linien ab, damit sich an den Oberleitungen kein Eis bilden kann. An wenig befahrenen Stellen und dort, wo das Risiko einer Vereisung besonders groß ist, fettet ein Team von Monteuren die Leitungen mit Schmierfett ein. Zudem steht der Winterdienst des Gleisbaus bereit, um die Tramgleise frei von Schnee und Eis zu halten. (lfr)

