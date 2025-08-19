Icon Menü
Nach Gespräch mit der Stadt Augsburg: Gastronom darf Bänke weiterhin nicht aufstellen

Der Inhaber des Café Bricks bekommt keine Genehmigung für zwei Bänke vor seinem Restaurant. Dem Gespräch mit der Stadt kann er dennoch etwas Positives abgewinnen.
Von Andrea Wenzel
    Marcus Weinrich kämpft für zwei Bänke, die er gerne vor seinem Café aufstellen will. Aktuell verbietet das die Gestaltungsrichtlinie der Stadt.
    Marcus Weinrich kämpft für zwei Bänke, die er gerne vor seinem Café aufstellen will. Aktuell verbietet das die Gestaltungsrichtlinie der Stadt. Foto: Marcus Merk

    Marcus Weinrich äußerte sich zuletzt gegenüber unserer Redaktion ratlos: Zwei Bänke vor seinem Café Bricks in der Maximilianstraße dürfen dort nicht stehen - obwohl sie bei Gästen äußerst beliebt sind und für Flair sorgen. Doch die Gestaltungsrichtlinie der Stadt verbietet an dieser Stelle das Aufstellen von Mobiliar direkt an der Hauswand. Gegen Weinrich wurde deshalb ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Weil Gastrobetriebe und Händler nur wenige Meter weiter aber teils großzügiger und offenbar ungestraft bestuhlen, sieht sich Weinrich ungerecht behandelt. Nun gab es ein Gespräch mit den Verantwortlichen der Stadt. Eine Genehmigung hat Weinrich für die Bänke zwar weiter nicht, aber er kann dem Austausch mit der Stadt dennoch positive Aspekte abgewinnen.

