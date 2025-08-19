Nach Gespräch mit der Stadt Augsburg: Gastronom darf Bänke weiterhin nicht aufstellen

Marcus Weinrich äußerte sich zuletzt gegenüber unserer Redaktion ratlos: Zwei Bänke vor seinem Café Bricks in der Maximilianstraße dürfen dort nicht stehen - obwohl sie bei Gästen äußerst beliebt sind und für Flair sorgen. Doch die Gestaltungsrichtlinie der Stadt verbietet an dieser Stelle das Aufstellen von Mobiliar direkt an der Hauswand. Gegen Weinrich wurde deshalb ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Weil Gastrobetriebe und Händler nur wenige Meter weiter aber teils großzügiger und offenbar ungestraft bestuhlen, sieht sich Weinrich ungerecht behandelt. Nun gab es ein Gespräch mit den Verantwortlichen der Stadt. Eine Genehmigung hat Weinrich für die Bänke zwar weiter nicht, aber er kann dem Austausch mit der Stadt dennoch positive Aspekte abgewinnen.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden