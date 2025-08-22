Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Nach Gespräch mit der Stadt Augsburg: Gastronom darf Bänke weiterhin nicht aufstellen

Augsburg

Nach Gespräch mit der Stadt Augsburg: Gastronom darf Bänke weiterhin nicht aufstellen

Der Inhaber des Café Bricks bekommt keine Genehmigung für zwei Bänke vor seinem Restaurant. Dem Gespräch mit der Stadt kann er dennoch etwas Positives abgewinnen.
Von Andrea Wenzel
|
    • |
    • |
    • |
    Marcus Weinrich kämpft für zwei Bänke, die er gerne vor seinem Café aufstellen will. Aktuell verbietet das die Gestaltungsrichtlinie der Stadt.
    Marcus Weinrich kämpft für zwei Bänke, die er gerne vor seinem Café aufstellen will. Aktuell verbietet das die Gestaltungsrichtlinie der Stadt. Foto: Marcus Merk

    Marcus Weinrich äußerte sich zuletzt gegenüber unserer Redaktion ratlos: Zwei Bänke vor seinem Café Bricks in der Maximilianstraße dürfen dort nicht stehen - obwohl sie bei Gästen äußerst beliebt sind und für Flair sorgen. Doch die Gestaltungsrichtlinie der Stadt verbietet an dieser Stelle das Aufstellen von Mobiliar direkt an der Hauswand. Gegen Weinrich wurde deshalb ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Weil Gastrobetriebe und Händler nur wenige Meter weiter aber teils großzügiger und offenbar ungestraft bestuhlen, sieht sich Weinrich ungerecht behandelt. Nun gab es ein Gespräch mit den Verantwortlichen der Stadt. Eine Genehmigung hat Weinrich für die Bänke zwar weiter nicht, aber er kann dem Austausch mit der Stadt dennoch positive Aspekte abgewinnen.

    Diskutieren Sie mit
    5 Kommentare
    Oliver Krause

    Ich frage mich, wo bei dieser unsinnigen Richtlinie der Menschenverstand geblieben ist. Muss man für alles Richtlinien machen? Kann man nicht sagen, so lange keine Einsatzfahrzeuge und Fußgänger auf den Gehsteigen behindert werden, darf man bestuhlen, wie man möchte? Ich frage mich, ob unsere Politik noch Menschenverstand hat. Offensichtlich nicht.

    Erich Holmer

    Spießiger gehts nimmer, is hoit Augsburg!

    Franz Xanter

    Eine Gestaltungsrichtlinie? Ich könnte und würde es versehen, wenn dadurch Beeinträchtigungen für mögliche Rettungseinsätze, wenn Behinderungen des ruhenden Verkehrs auftreten könnten, aber Gestaltungsrichtlinie. Typisch Augsburg. Hat man nichts, macht man eben was. Wenn es auch noch so unsinnig ist.

    Thomas Keller

    Kürzlich sah ich faltbare Hocker, die bringen ich die Gäste mit oder setzen sich halt auf den Boden. Meines Wissens kann man sich jederzeit überall hinsetzen sofern Einsatzfahrzeuge nicht behindert werden. Vorteil: Noch bevor das Ordnungsamt anrücken kann, ist alles verschwunden.

    |
    Hans Meixner

    Dann wird sich Augsburg an Venedig und anderen Städten orientieren, welche bereits ein Sitzverbot auf dem Boden, Stufen und anderen, nicht als Sitzgelegenheit ausgewiesenen Plätzen, niederlassen und dies teils mit hohen Strafen belegen. Man muss die Kassen ja füllen....Klar ist, dass eine bestimmte Gehwegbreite für Kinderwägen, Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte frei sein muss, aber dann bitte ohne Ausnahmen.

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden