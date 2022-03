Augsburg

vor 36 Min.

Nach Heimschließung in Ebnerstraße: Stadt Augsburg fordert Gesetzesänderungen

Die Stadt schloss das private Seniorenheim in der Ebnerstraße im Februar. Vorher waren immer wieder Mängel bemerkt worden, das Fass zum Überlaufen brachte ein Corona-Ausbruch.

Plus Augsburgs Gesundheitsreferent Erben hält die Regelungen für zu lasch. Auch die Pflegekassen müssten in Fällen wie der Ebnerstraße schneller tätig werden können.

Von Stefan Krog

Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) fordert nach den Missständen im Pflegeheim in der Ebnerstraße mehrere Änderungen im Gesetz. Ende März soll ein Fachgespräch auf Landesebene stattfinden, in dem auch die Stadt ihre Standpunkte nach den Erfahrungen mit dem Heim deutlich machen darf. "Ich sehe Defizite im Gesetz, die auch das Gesundheitsministerium erkannt hat", so Erben.

