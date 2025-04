Fahndung nach Halid S. läuft laut Innenminister mit Hochdruck

Herr Rainer, es stehen nicht die Rechte eines Täters im Vordergrund, sondern die Tatsache, dass für jeden die Unschuldsvermutung gilt, bis er verurteilt ist. Was wäre z.B. passiert, wenn man den jungen Mann, der im Zusammenhang mit dieser Gewalttat zunächst festgenommen worden war, aber seine Unschuld beweisen konnte, öffentlich präsentiert hätte? Damit könnte man die Existenz eines Unschuldigen zerstören können. Wollen Sie das? Das Gesetz schützt vor so einem Prozedere und das ist gut so. Das Jugendstrafrecht hat schon vielen Jugendlichen geholfen, auf den richtigen Weg zurückzufinden. Die Rechtsprechung darf sich nicht an Einzelfällen orientieren und sie darf sich nicht den vielen Hobbyjuristen beugen, die immer nur schärfere Strafen fordern. Dass viele Jugendliche heute über die Stränge schlagen – warum bekommen viele Kinder kein Unrechtsbewusstsein von zuhause mehr vermittelt? Weil es bereits vielen Eltern fehlt?