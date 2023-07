Augsburg

06:00 Uhr

Nach Insolvenz: So könnte die Augsburger Galeria-Filiale künftig aussehen

Plus Der Warenhauskonzern Galeria richtet im Zuge des Insolvenzverfahrens die verbliebenen Häuser neu aus. Es gibt bereits Musterfilialen. Welche davon für Augsburg passen könnte.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Zum ersten Juli ist der Lotto-Toto-Laden im Erdgeschoss der Galeria-Karstadt-Filiale in der Augsburger Innenstadt ausgezogen. "Wegen Geschäftsaufgabe" heißt es auf einem kleinen Plakat. Das schürt die Gerüchte, was an dieser Stelle folgen soll und was überhaupt aus dem Traditionskaufhaus in bester Lage wird. Von einem Café statt des Lotto-Geschäfts ist die Rede. Doch schon machen sich Kundinnen und Kunden Gedanken, ob dieser Auszug nun der Beginn einer Neuausrichtung des Hauses im Rahmen des Insolvenzverfahrens ist und wie die Filiale künftig aussehen wird. Immobilienbesitzer Solidas und Galeria geben erste Auskunft.

Warum der Lotto-Toto-Laden die Galeria-Karstadt-Filiale verlassen hat, ist unklar. Denn laut Auskunft des Immobilienbesitzers Solidas hätte der Inhaber noch bleiben können. "Es war Teil der Verhandlungen um den Fortbestand der Galeria-Filiale, dass wir diesen Teil des Erdgeschosses zur Philippine-Welser-Straße hin vom Mieter zurückbekommen und selbst entwickeln", sagt Daniel Lutz, Prokurist bei Solidas. Und er fügt hinzu: "Der Lotto-Toto-Laden hätte aber bis nächstes Jahr bleiben und dann womöglich anderswo im Erdgeschoss unterkommen können." Gerüchte, wonach an selber Stelle nun ein Café einziehen soll, habe er auch schon gehört, fest geplant sei dies jedoch nicht. "Das wäre eine Option, wir sind aber für alles offen. Auch ein Einzelhändler wäre denkbar. Wir könnten die Fläche mit eigenem Eingang entsprechend abtrennen", erklärt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen