Nach jahrelangen Diskussionen: Decathlon eröffnet bald in Lechhausen

Sportartikelhändler Decathlon eröffnet am 31. März in Augsburg.

Plus Die Ansiedlung des Sporthändlers Decathlon war jahrelang umstritten und wurde zunächst abgelehnt. Ab 31. März gibt es jetzt aber doch eine Filiale in Augsburg.

Von Andrea Wenzel

Der Sportartikelhändler Decathlon wird am 31. März seine Filiale im Lechhauser Gewerbegebiet eröffnen. Das rund 3500 Quadratmeter große Fachgeschäft steht in der Albert-Schenavsky-Straße (nahe Kaufland/EGM) und ist Teil des dort geplanten Einkaufszentrums Meran Arcaden, das auf den noch freien Flächen des Areals entstehen soll. Dass sich die Sportfachmarktkette, die als zweitgrößter Sportartikelhändler weltweit gilt, in einem Gewerbegebiet statt in zentraler Innenstadtlage ansiedelt, war viele Jahre lang umstritten. Vertreter des Einzelhandels sowie Teile der Politik wollten eine Schwächung der Innenstadt verhindern und lehnten daher 2015 einen ersten Ansiedlungsversuch ab. Mittlerweile sehen einstige Kritiker die Dinge positiver.

