Nach jahrelanger Einbruchsserie steht der "Wellentäter" vor Gericht

Plus 61 Einbrüche hat ein Mann in Augsburg und im Umland verübt. Nach jahrelanger Ermittlung schnappte die Falle im Hühnerstall zu.

"Wellentäter" nannten ihn die Ermittler der Kriminalpolizei. Denn wenn er auf Beutezug ging, hinterließ er Schuhabdrücke mit einem auffälligen Wellenabdruck. Fast drei Jahre lang hatte ein Unbekannter in der Stadt, im Augsburger Land sowie im Landkreis Aichach-Friedberg Einbrüche verübt. Der Polizei bereitete diese Serie viel Ermittlungsarbeit, bei den Fahndungen wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Doch der Unbekannte entwischte immer wieder. Bis die Polizei sein Versteck auf einem Feld entdeckte. Nun musste sich ein Mann aus Moldawien vor Gericht verantworten und erzählte, warum er immer wieder in den Raum Augsburg kam, um einzubrechen.