Nach Kahlschlag am Lech: Baum-Allianz attackiert Behörden

Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und Stadt Augsburg haben ihr Vorgehen erläutert. Für die Baum-Allianz reicht dies nicht. Sie kritisiert Umweltreferent Erben.

Am Wochenende waren am Lech zwischen Ulrichsbrücke und MAN-Brücke viele Ausflügler zu Fuß und auf dem Rad unterwegs. Manche Personen steuerten das Gebiet zielgerichtet an. Der Kahlschlag am Lech, bei dem 100 Bäume gefällt wurden, bleibt ein Thema, das Emotionen hervorgerufen hat. Nun hat sich die Baum-Allianz Augsburg zu Wort gemeldet. Der Verein prangert das Vorgehen der Behörden an.

Kahlschlag am Lech: Baum-Allianz Augsburg vermisst Transparenz

Die Baum-Allianz vermisst Transparenz. Fragen werden von ihr gestellt: Warum wurde ein Kahlschlag in dieser Größenordnung nicht vorher den Bürgern kommuniziert? Warum wurden neben Eschen andere Baumarten wie Weiden, Ulmen, verschiedene Ahorne und das gesamte Buschwerk entfernt? Waren alle diese Bäume gleichfalls krank und stellten ein Sicherheitsrisiko dar, sodass die Verkehrssicherungspflicht greift?

Das zuständige Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, das die Fällungen angeordnet hatte, verwies in seiner Stellungnahme auf die Verkehrssicherheit. Unter anderem wurde betont, dass im Vorjahr ein Baum auf die angrenzenden Kleingärten gestürzt war. Die Behörde sagte ferner, dass man bei der Kommunikation über das Ausmaß der Fällungen Fehler gemacht habe. Dies möchte man künftig andern.

Am Lech in Lechhausen gab es einen Kahlschlag. Foto: Silvio Wyszengrad

In der Aufarbeitung des Vorgangs bestätigte das Wasserwirtschaftsamt, dass man die Stadt Augsburg telefonisch über die Fällungen unterrichtet habe. Allerdings ging es dabei wohl nur um zehn Eschen. Das städtische Grünamt sagte, man sei über das Vorgehen der Kollegen aus Donauwörth irritiert. In ähnlicher Form äußerten sich Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und Umweltreferent Reiner Erben (Grüne).

Baum-Allianz fordert Umweltreferent Reiner Erben zum Handeln auf

Für die Baum-Allianz ist das Vorgehen am Lechufer höchst angreifbar: "Die Verantwortlichkeiten werden also hin und her geschoben und die Bürger im Unklaren gelassen." Es sei jedenfalls nicht das erste Mal, dass das Grünamt samt Umweltreferat scheinbar nichts von Baumfällungen wusste. So beschwerten sich Bürger im Jahr 2022 auch über den Kahlschlag, den das Forstamt im Auftrag des Sport- und Bäderamts im Natur- und Schutzgebiet an der Kanustrecke vorgenommen hatte. Die Baum-Allianz stellt eine Forderung an die politisch Verantwortlichen: "Es ist dringlicher denn je, dass derartige Kahlschläge beendet und auch sanktioniert werden, der Umweltreferent endlich ohne Wenn und Aber dagegen eingreift und diesen Wahnsinn unterbindet."

