Nach Klebe-Protest bei Renk: Polizei ermittelt wegen Nötigung

Am Ende rückte die Polizei mit schwerem Gerät an. Stundenlang waren die Beamten am Montag damit beschäftigt, Aktivisten vom Boden vor mehreren Toren des Rüstungszulieferers Renk in der Gögginger Straße zu lösen. Bei einigen der Demonstranten nutzten die Beamten spezielles Werkzeug, um sie freizuschneiden; Lösungsmittel reichte nicht aus. Die Teilnehmer der nicht angekündigten Demonstration kritisierten mit der Aktion, dass der Konzern daran beteiligt sei, weiter Waffen an Israel zu liefern. Gegen die Aktivisten läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

Wie berichtet, hatten die Demonstranten unter anderem Plakate vorbereitet, auf denen etwa „Waffenlieferungen stoppen statt Kriegsverbrechern vertrauen“ stand. Zehn Beteiligte klebten ihre Hände vor den Zufahrten in der Gögginger Straße, aber auch vor den Werkstoren in der Eichleitnerstraße auf den Boden. Organisiert worden war die Aktion von einer recht jungen Protestgruppe namens „Peacefully Against Genocide“ (friedlich gegen Völkermord), die laut Einträgen in den sozialen Netzwerken im Internet seit einigen Wochen existiert und zuletzt mehrere Demonstrationen abhielt, vor allem im Raum Berlin. Zwei beteiligte Frauen sagten am Montag vor Ort auch, sie stammten aus Berlin und Halle, eine von ihnen trat vor einigen Monaten bei einem Protest gegen einen Tesla-Showroom in der Hauptstadt auf.

Klebe-Protest in Augsburg bei Renk: Polizei ermittelt wegen Nötigung gegen Aktivisten

Bei einer Aktion von „Peacefully Against Genocide“ Anfang Oktober hatten Aktivisten rote Farbe gegen die Fassade des Auswärtigen Amtes gekippt, um die Unterstützung Israels durch die Bundesregierung zu kritisieren. Teils gibt es personelle Überschneidungen mit der „Letzten Generation“, die in der Vergangenheit ebenfalls Proteste in Augsburg durchführte; mehrere Teilnehmer wurden in der Vergangenheit mit Aktionen für die Klimaaktivisten bekannt. Der jetzige Klebeprotest richtete sich gegen Renk, weil der Konzern daran beteiligt sei, weiter Waffen an Israel zu liefern und damit an einen Staat, der aus ihrer Sicht einen „Genozid“ verübe, also einen Völkermord, wie es von Teilnehmern hieß.

Demonstranten kleben sich vor Renk fest: Bilder des Augsburger Polizeieinsatzes Icon Galerie 15 Bilder Mehrere Demonstranten haben sich am Montag vor dem Augsburger Getriebehersteller Renk festgeklebt. Sie protestierten gegen Rüstungsgeschäfte. Hier sind die Bilder.

Renk liefert Getriebe unter anderem für Panzer und Kriegsschiffe. In der Debatte um einen Exportstopp für Rüstungsgüter nach Israel hatte Renk-Chef Alexander Sagel im August der „Financial Times“ gesagt, es gebe einen „Plan B“, der vorsehe, die Produktion von Getrieben für israelische Panzer in die USA zu verlagern. Das Unternehmen habe aus deutscher Sicht „die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Israel seine Abschreckungsfähigkeit aufrechterhalten kann“. Auf die jetzigen Vorwürfe der Aktivisten wollte sich Renk auf Anfrage nicht äußern. Der Betriebsablauf sei aber durch die Klebeaktion nicht gestört gewesen, hieß es.

Für die Beteiligten hat der Protest möglicherweise juristische Konsequenzen. Auf Anfrage heißt es von der Polizei, man ermittele wegen des Verdachtes der Nötigung.