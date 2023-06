Augsburg

19:26 Uhr

ICE bleibt nach Knallgeräusch im Hauptbahnhof stehen

Aus ungeklärter Ursache gab es am Mittwochabend einen Knall samt Lichtbogen an einem ICE im Hauptbahnhof. Der Zug blieb zunächst stehen, eine Ursache steht nicht fest.

Die Bundespolizei beteiligte sich mit einem Hubschrauber an der Ursachenfindung. Allerdings wurden weder am Zug noch an der Oberleitung Schäden festgestellt.

Ein ICE ist am Mittwochabend etwa eine Dreiviertelstunde lang im Augsburger Hauptbahnhof gestanden, nachdem es am haltenden Zug ein Knallgeräusch samt Lichtbogen im Bereich der Oberleitung gegeben hatte. Daraufhin wurde der Zug aus Sicherheitsgründen in Augenschein genommen. Auch die Bundespolizei beteiligte sich an der Aktion. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Allerdings wurden weder am Zug noch an der Oberleitung ein technischer Defekt oder Schäden festgestellt. Die Ursache für den Vorfall blieb zunächst unklar. Der betroffene Zug blieb vorübergehend stehen, auf den anderen Gleisen konnte der Betrieb aufrecht erhalten werden. (skro)

