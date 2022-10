Augsburg

Nach langer Schließung eröffnen junge Wirtsleute den Hubertushof neu

Plus Monatelang war der Hubertushof geschlossen. Der Stillstand hat sich auf das Leben in der Firnhaberau ausgewirkt. Die Neuen sind schon in Augsburg aktiv.

Die Fußgängerin sieht die jungen Leute vor dem Hubertushof stehen und fragt neugierig: "Eröffnet die Wirtschaft endlich wieder?" Die Gefragten nicken und lachen. Ja, schon diesen Samstag ab 16 Uhr. Sie sei herzlich eingeladen. "Ach, wie schön", freut sich die Frau. Seit Ende vergangenen Jahres stand die Traditionsgaststätte im Herzen der Firnhaberau leer. Der langjährige Pächter Josef Riß hatte sich nach knapp 30 Jahren zurückgezogen. Die monatelange Schließung wirkte sich auf das gesellschaftliche Zusammenleben in dem Stadtteil mit dem dörflichen Charakter aus. Mitunter hatten etliche Vereine ihre Anlaufstelle verloren. Doch die Siedlungsgenossenschaft, Verpächter des Gasthauses, fand nun Nachfolger. Diesen Samstag öffnet der Hubertushof wieder seine Türen – mit einer vierköpfigen Mannschaft dahinter. Das Quartett ist jung und voller Ideen – und hat einen altbekannten Unterstützer an seiner Seite.

