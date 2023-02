Augsburg

07:00 Uhr

Angreifer muss nach Messerattacke mehr als fünfeinhalb Jahre in Haft

Nach einer Messerstecherei in der Karolinenstraße muss ein 35-Jähriger nun in Haft.

Plus Das Augsburger Schwurgericht lässt nach mehrtägigem Prozess den Vorwurf des versuchten Mordes fallen. Auf die Strafe hat dies keinen Einfluss.

Von Klaus Utzni

Am Ende ließ das Augsburger Schwurgericht den gewichtigen Vorwurf des versuchten Mordes aus Rechtsgründen fallen. Auf die Strafe hatte dies aber keinen Einfluss: Der 35-jährige Felix M. (Name geändert), der in der Nacht zum 27. März 2021 in der Karolinenstraße einen Passanten, 26, mit Faustschlägen und vermutlich einem sogenannten Fingermesser attackierte und dabei schwer im Gesicht und an den Händen verletzte, ist am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Gleichzeitig wies das Gericht den 35-Jährigen in eine psychiatrische Klinik zum Alkoholentzug ein. Das Urteil wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig.

