Nach Parkplatzstreit ist der Führerschein weg

Ein Autofahrer gerät in Lechhausen mit einem Anwohner aneinander. Ihm droht nun ein Entzug der Fahrerlaubnis.

Nach einem Streit um einen Parkplatz in Lechhausen ist ein Autofahrer seinen Führerschein los. Am Samstagabend kam es in der Schenkendorfstraße zu einem Streit wegen der dortigen Parkplatzsituation, so die Polizei.

Ein 37-jähriger Autofahrer beleidigte einen 67-jährigen Anwohner. Die Polizei war kurz darauf vor Ort. Zwischenzeitlich hatte sich der 37-Jährige aber schon mit seinem Auto entfernt. Das betreffende Fahrzeug und der mutmaßliche Fahrer konnten ermittelt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit über zwei Promille betrunken war. Beim 37-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wegen eines bevorstehenden Entzugs der Fahrerlaubnis sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (eva)