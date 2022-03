Augsburg

18:15 Uhr

Nach Parteiaustritt aus AfD: Bayerbach will Mandat behalten

Plus Der Augsburger Landtagsabgeordnete schweigt zu den Gründen für seinen Austritt aus der AfD. Parteivorsitzender Andreas Jurca fordert die Rückgabe des Mandats.

Von Stefan Krog

Der Augsburger Landtagsabgeordnete Markus Bayerbach (bisher AfD) ist aus der Fraktion und der Partei ausgetreten. Bayerbach, der seit 2018 im Landtag sitzt, wollte sich zu den Gründen auf Anfrage unserer Redaktion nicht äußern. Es habe sich um "keine Spontanentscheidung" gehandelt, er wolle in der Öffentlichkeit keine schmutzige Wäsche waschen, so Bayerbach am Sonntag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen