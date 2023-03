Nach Protest gegen Abholzaktion: Augsburger Klimaaktivist vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Klimacamper Ingo Blechschmidt vor, er habe falsche Vorwürfe gegen den Regierungspräsidenten erhoben. Was dahinter steckt.

Eine Protestaktion bei der Regierung von Schwaben hat Folgen für den Augsburger Klimaaktivisten Ingo Blechschmidt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-jährigen Mitinitiator des Klimacamps Hausfriedensbruch und üble Nachrede vor. Blechschmidt hatte mit anderen Aktivisten im Oktober das Gebäude der Regierung von Schwaben besetzt – aus Protest dagegen, dass diese grünes Licht für eine Abholzaktion für die Erweiterung der Lech-Stahlwerke in Meitingen (Kreis Augsburg) gegeben hatte.

Aktivist Ingo Blechschmidt im Fokus von Verhandlung am Amtsgericht

In einer Mitteilung hatte Blechschmidt Korruptionsvorwürfe gegen den damaligen Regierungspräsidenten Erwin Lohner erhoben. Laut Staatsanwaltschaft sind die Vorwürfe aber "nicht erweislich wahr". Üble Nachrede ist ein sogenanntes Antragsdelikt. Das heißt, die Justiz wird nur tätig, wenn der Betroffene oder dessen Vertreter einen Strafantrag stellen. Gegen Blechschmidt wurde auf schriftlichem Weg eine Geldstrafe von 18.000 Euro verhängt. Weil er Einspruch eingelegt hat, soll die Sache an diesem Montag vor dem Amtsgericht verhandelt werden.

Augsburger Klimaschützer kritisieren Regierung von Schwaben

Klimaschützer und Naturschützer kritisieren, dass die artenschutzrechtliche Genehmigung zur Fällung von Bäumen erteilt wurde, obwohl Klagen anhängig gewesen seien. Das Klimacamp hält auch an der Kritik an Lohner fest. In einer aktuellen Mitteilung des Camps heißt es: "Zunächst macht seine Regierung mit der umstrittenen Genehmigung dem größten Spender der CSU den Weg für seine Rodung frei. Die gegen die Rodung klagenden Parteien werden dazu im Dunklen gelassen. Wenig später wird er von einem CSU-Minister ins Innenministerium befördert." (jöh)