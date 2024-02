Nach Protesten: Stadt baut Einmündung an Hofrat-Röhrer-Straße aus

Anwohner und Autofahrer hatten sich im Vorjahr über die geänderte Verkehrsführung in Augsburg beschwert. Der Protest zeigt Wirkung. Ab März wird umgebaut.

Für Anwohner, Kunden und Autofahrer war die Verkehrssituation im Vorjahr über mehrere Wochen hinweg ein Aufreger. Die Hofrat-Röhrer-Straße im Augsburger Stadtteil Spickel hatte sich zur Staufalle entwickelt. Wer auf die Inverness-Allee, auch Schleifenstraße genannt, einbiegen wollte, benötigte Geduld. 15 Fahrzeuge standen mitunter in der Schlange, der Rückstau reichte bis zum Aldi-Parkplatz und teils darüber hinaus. Hintergrund: Die Stadt hatte damals die Verkehrsführung geändert. Es hagelte Proteste. Die Stadt besserte nach und versprach eine optimale Lösung im neuen Jahr. Diese rückt nun näher: Ab Anfang März wird der Kreuzungsbereich umgebaut. Bis Ende April sollen die Arbeiten dauern.

So sah es teils im Vorjahr in der Hofrat-Röhrer-Straße aus. Foto: Silvio Wyszengrad

Wie die Stadt informiert, starten die Arbeiten am Montag, 4. März. Der Umbau des Einmündungsbereichs der Hofrat-Röhrer Straße in die Inverness-Allee soll die Leistungsfähigkeit des Verkehrsflusses an dieser Stelle verbessern. Die Stadt erwartet zudem weniger Rückstau. Auch Radler und Fußgänger sollen profitieren, Verbesserungen gibt es zudem für Behinderte. Neu ist, dass der Fahrbahnbereich an der Einmündung in die Schleifenstraße ausgeweitet wird. Es gibt dann eine separate Fahrspur für Links- und Rechtsabbieger. Mittels einer Rampe und eines separaten Radwegs im Knotenpunktbereich werde die Situation für Radler verbessert, so die Stadt.

Stadtwerke Augsburg werden Gas- und Wasserleitungen erneuern

Die Stadtwerke Augsburg nutzen die Straßenbaumaßnahme, um im Baubereich die Gas- und Wasserleitung zu erneuern. Während der Bauphase gibt es Einschränkungen. Die Hofrat-Röhrer-Straße wird ab Anfang März zur Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Inverness-Allee. Der Verkehr in die Gegenrichtung wird über die Inverness-Allee, Dr.-Grandel-Straße, Friedberger Straße und die Siebentischstraße umgeleitet. Die Baumaßnahme findet halbseitig in mehreren Bauabschnitten statt.

Zunächst wird ab 4. März die nördliche Fahrbahnseite hergestellt. In dieser Bauphase muss für die Anschlussarbeiten eine Fahrspur in der Inverness-Allee entfallen. In der zweiten Bauphase wird ab Ende März die südliche Seite umgebaut. Der Fußgängerverkehr wird wechselseitig am Baufeld vorbeigeführt. Radler fahren wie gewohnt in der Hofrat-Röhrer-Straße auf der Straße.

