Nach Schlägerei zwischen jungen Männern leistet einer Widerstand gegen die Polizei

Am Donnerstag um 2 Uhr nachts ist es in der Jakoberstraße zu einer Schlägerei zwischen einem 21-Jährigen und einem 23-Jährigen gekommen. Passanten verständigten daraufhin die Polizei. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei der körperlichen Auseinandersetzung beide Männer leicht verletzt. Der 23-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Die Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Hierbei leistete der Mann Widerstand. Die Polizisten blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen beide Männer sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 23-Jährigen. (klijo)

