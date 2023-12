Augsburg

Nach Schneechaos und Sturm: So lief das Weihnachtsgeschäft im Endspurt

Plus Mieses Wetter erschwerte vielen Einzelhändlern in Augsburg das vorweihnachtliche Geschäft. Trotzdem blicken sie optimistisch auf die Zeit zwischen den Jahren.

Die Weihnachtstüte hält er bereits in den Händen, was fehlt ist das finale Präsent. Samstagvormittag eilt Thomas Anzenberger durch die City-Galerie. "Heute Nacht ist mir eingefallen: Ich brauche noch etwas für meine Frau." Das große Geschenk für sie, das habe er schon vor Wochen gekauft, aber sie badet doch so gerne. Deshalb: Schnell noch in die City-Galerie, Bodylotion kaufen und wieder heim. "Ich bin ein Schnellshopper", sagt Anzenberger mit einem Lachen. Zu dieser Zeit ist es noch ruhig in dem Einkaufszentrum. Spätestens ab 14 Uhr aber: Da werde es heftig.

"Es ist der Endspurt. Samstag ist der wichtigste Tag", sagt Andreas Gärtner, Bezirksgeschäftsführer Schwaben beim Handelsverband Bayern (HBE). Das Wetter spielt schon mal nicht mit. Es regnet und windet. Die Tage zuvor musste die Berufsfeuerwehr mehrere umgefallene Bäume von den Wegen räumen, das Engelesspiel am Rathaus wurde wegen des Sturms abgesagt. Nicht gerade förderlich für das Weihnachtsgeschäft.

