Nach Sommerinterview mit Alice Weidel: Anti-AfD-Song wird kontrovers diskutiert

Mit seinem Anti-AfD-Jodler ist der Augsburger Corner Chor seit dieser Woche bundesweit ins Gespräch gekomme. Aktivisten hatten das Lied mit der Zeile „Scheiß AfD“ am Wochenende in Berlin während des ARD-Sommerinterviews mit AfD-Vorsitzender Alice Weidel über Lautsprecher so laut in Dauerschleife abgespielt, dass sich die Politikerin und Moderator Markus Preiß teilweise nicht mehr verstehen konnten. Der Augsburger Chor wurde vom Einsatz seines Songs überrascht, die Berliner Aktivisten hatten sich das Lied im Netz heruntergeladen. In sozialen Netzwerken gibt es gemischte Reaktionen - sowohl auf die Aktion in Berlin, als auch auf den Augsburger Chor.

„Bravo, ein Hoch auf den Chor“, schreibt Nutzer Pit Kapunkt auf Facebook und betont: „Nicht lautstarker Protest gegen die rechtsextreme Partei ist das Problem, sondern diese Partei. Mit deren Hass, Hetze und Schlechtreden wird unser Land vergiftet. Soviel zu Debattenkultur, wie hier einige schwadronieren. Warum sind die überhaupt im öffentlich rechtlichen Fernsehen?“ Von Heike Fürst gibt es Lob für die Aktion der Berliner Aktivisten und die Augsburger Sängerinnen: „Danke, starke Aktion und das sogar als Chorsatz.“ Manche wünschen sich den Song gar als Klingelton fürs Handy oder schlagen vor, den Song im Dezember auch beim Augsburger Engelesspiel zu spielen. „Dann würde ich auch mal wieder auf den Krustkindelsmarkt gehen“, schreibt ein Nutzer.

Sorge um die Sicherheit der Chormitglieder

Lydia Bandermann sorgt sich seit der Aktion um die Sicherheit des Chors, dem sie „größten Respekt“ zollt: „Ich hoffe, die Mitglieder des Chors sind sicher, die Wut scheint bei manchem AfDler recht groß zu sein.“ Was Bandermann nicht versteht ist, dass die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender der AfD eine Bühne geben - „einer Partei, die die unabhängigen Medien, darunter den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk abschaffen will“.

Andererseits gibt es aber auch Kritik an den Aktivisten. „Schwachsinnsaktion! In diesem Land gibt es leider keine normale Debattenkultur mehr. Wenn mir die Meinung meines Gegenübers nicht gefällt, brülle ich ihn halt nieder. Deutschland live! Es gab an diesem Abend tatsächlich Menschen, die waren an dem Sommerinterview interessiert, nicht an diesem Sinnlos-Gegröle im Hintergrund“, ärgert sich Cornelia Thomas. Auch Silke Gsell-Nöthe hätte sich gewünscht, dass andere Meinungen einfach akzeptiert werden: „Nicht immer nur, wenn es allen passt, denn das ist die Kunst an der Meinungsfreiheit.“

Jörg Schöneweiss kritisiert, dass die Aktivisten hier Kunst missbraucht hätten und viele auf diesen Zug aufgesprungen seien: „Es wird der ungeliebten Opposition erneut viel Medienzeit geliefert und die einfachen Befürworter jeglichen Verstoßes gegen Sitte und Anstand fühlen sich wie selbstverständlich dazu genötigt, hier erneut gegen Rechts zu kobern... Peinlich für alle Akteure und ein Trauerspiel für unser Land.“