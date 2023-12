Nach Friedhof-Sperrung holt die Stadt nun ausgesetzte Beerdigungen nach

Witterungsbedingt sagte die Stadt Beerdigungen in der vergangenen Woche ab. Nun sollen die Erdbestattungen nachgeholt werden – Ausnahmen gibt es bei Urnenbeisetzungen.

Die Beisetzungen, die witterungsbedingt Anfang vergangener Woche auf allen städtischen Friedhöfen ausgesetzt worden waren, sollen in dieser Woche nachgeholt werden. Das bestätigt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion. Insgesamt seien 19 Urnenbestattungen und neun Erdbestattungen abgesagt worden, vor allem am Neuen Ostfriedhof, heißt es vom Amt für Friedhofswesen. Die Beisetzungen sollen größtenteils im Laufe dieser Woche nachgeholt werden. Lediglich einige Urnenbeisetzungen seien entsprechend der Terminwünsche der Angehörigen auf einen späteren Zeitraum verschoben worden.

23 Bilder Schnee-Chaos und Winter-Spaß in Augsburg Foto: Michael Hochgemuth

Die Stadt hatte wegen starker Schneefälle am vorletzten Wochenende beschlossen, Beerdigungen an den beiden Folgetagen zu untersagen. Darüber hinaus wurden die städtischen Friedhöfe gesperrt. Der West- sowie der Neue Ostfriedhof waren angesichts der Schäden in den Bäumen sogar bis Sonntag geschlossen. Beerdigungen waren da aber schon wieder möglich.

Stadt Augsburg möchte alle Erdbestattungen in dieser Woche nachholen

Nun sollen die 28 ausstehenden Beerdigungen nachgeholt werden. Die Stadt will dabei auch die individuellen Wünsche der Angehörigen berücksichtigen. Bei Urnenbeisetzungen könne darauf "sehr gut eingegangen werden, da sie mit geringerem personellen Aufwand einhergehen". Bei Erdbestattungen gestaltet sich die Situation schwieriger. Hier seien "mehrere Mitarbeitende einige Stunden gebunden, die neben der Beisetzung auch das Grab öffnen und schließen müssen", heißt es aus dem Amt für Friedhofswesen. Trotzdem solle den Terminwünschen im Rahmen der personellen Ressourcen bestmöglich nachgekommen werden. Weil aktuell vorrangig die Beisetzungen aus der vergangenen Woche durchgeführt würden, könnten für diese Woche keine weiteren Erdbestattungen angenommen werden.

