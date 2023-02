Augsburg

vor 42 Min.

Nach "Sportkind"-Streit will die Stadt Augsburg alle Vorschriften entrümpeln

Der Streit über die Sportkind-Monitore in einem Schaufenster am Rathausplatz soll dauerhaft Folgen für Abläufe in der Verwaltung haben.

Plus Eva Weber möchte nach dem "Sportkind"-Streit alle Satzungen auf den Prüfstand stellen. Zudem soll die Verwaltung versuchen, Abläufe bürgerfreundlicher zu gestalten.

Von Stefan Krog, Ina Marks Artikel anhören Shape

Es war ein Aufreger im vergangenen Sommer: Das Geschäft "Sportkind" am Augsburger Rathausplatz hatte mit Monitoren für sein Angebot geworben und stieß bei der Stadt damit auf Widerstand. Die Ladeninhaberinnen und der Stadtrat gingen daraufhin auf Konfrontation. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) grätschte schließlich in die Auseinandersetzung hinein und pfiff die eigene Verwaltung zurück. Offenbar auch um keine Wiederholung bei einem anderen Thema zu provozieren, sollen nun alle 180 städtischen Verordnungen und Satzungen auf den Prüfstand, ob sie in dieser Form noch zeitgemäß sind. "Sportkind" sei der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, so Weber.

