Nach Streit in Lechhausen: 16-Jähriger verprügelt 29-Jährigen

Am Dienstagnachmittag hat in Lechhausen ein 16-Jähriger einen 29-Jährigen verprügelt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Ringstraße. Demnach stritten die beiden jungen Männer zunächst miteinander. Später wurde der 16-Jährige jedoch handgreiflich und schlug auf den 29-Jährigen ein. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 16-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt. (klijo)