Nach Streit muss ein 22-Jähriger in den Polizeiarrest

Als die Polizei zu einem Streit in der Innenstadt gerufen wurde, ging ein 22-Jähriger auf die Polizeibeamten los. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Am Montag gingen gegen 14 Uhr mehrere Mitteilungen über einen lautstarken Streit in einem Innenhof in der Holbeinstraße bei der Polizei ein. Eine Streife traf vor Ort einen 22-jährigen Mann und eine Frau an. Da sich der Mann immer noch aggressiv gegenüber der Frau verhielt, erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis. Der Mann beleidigte daraufhin laut Polizeibericht die Beamten und schien sich zu entfernen. Er sei aber unvermittelt wieder zurückgekehrt und habe die Frau nach einem kurzen Disput geschubst. Die Beamten gingen dazwischen und hätten den 22-Jährigen aufgrund seines Verhaltens fesseln müssen. Dagegen wehrte sich der Mann massiv und habe zudem eine Polizeibeamtin getreten. Sie wurde dabei leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde schließlich in Polizeiarrest genommen, weil er die Beamten erneut beleidigte und laut Polizei die Gefahr bestand, dass er weitere Straftaten begehen würde. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung ermittelt. (ziss)