Nach Terroranschlag in Solingen: Wie sicher ist der Augsburger Plärrer?

Tatort war am Freitagabend ein Stadtfest in Solingen: Ein 26-jähriger Syrer soll mit einem Messer drei Menschen getötet haben. Acht weitere Personen wurden verletzt. Am selben Abend begann in Augsburg mit dem Plärrer das größte schwäbische Volksfest. Die Tat von Solingen lässt Fragen aufkommen: Wie sicher ist der Plärrer? Welche Kontrollen gibt es? Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sieht keinen Anlass für Hysterie: „Der Plärrer ist aus meiner Sicht nicht das Problem.“ Wenn man allerdings die Tat in Solingen betrachte, könnten sich andere Aspekte aufdrängen: „Wie sind offene Feste zu bewerten?“ Der CSU-Politiker meint damit Veranstaltungen, bei denen es keine Eingangskontrollen gibt – Stadtteilfeste zum Beispiel.

