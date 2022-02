Nach über 50 Jahren: Jugendschwarm Manuela aus Augsburg gesucht

Vor über 50 Jahren hat Roland Kettner eine junge Augsburgerin in den Ferien kennengelernt - und sich verliebt. Jetzt sucht der 69-Jährige nach ihr.

Es ist über 50 Jahre her, aber Roland Kettner erinnert sich noch genau. Bildhübsch sei das Mädchen aus Augsburg gewesen, diese tollen blonden Haare, die feinen Gesichtszüge. Manuela sei etwas kleiner als er gewesen. "Und sie hatte so eine auffallend angenehme Stimme", erzählt Kettner.

Es war 1968, als sich Roland und Manuela, damals beide 15 Jahre alt, zum ersten Mal begegneten. Er war gerade mit seiner Jugendfußballmannschaft für eine Woche in St. Johann in Südtirol, sie machte dort Urlaub mit ihrer Familie. "Als ich sie das erste Mal sah, musste ich sie einfach ansprechen", erinnert sich Kettner. "Sie war bezaubernd, das muss man wirklich sagen."

Der Kontakt hielt über Jahre - dann brach er ab

Wenn Kettner, der heute 69 Jahre alt ist, von den Ferien in Südtirol erzählt, klingt der Mann, der Jahrzehnte als Polizist gearbeitet hat und den nach eigener Aussage so schnell nichts erschüttern kann, fröhlich und ein wenig aufgeregt. Immer wieder lacht er und gerät ins Schwärmen. "Ich finde das ja selbst ein bisschen verrückt, aber ich würde Manuela gerne wiedersehen", sagt Kettner, der heute im Rhein-Neckar-Kreis lebt. "Einen Versuch ist es wert."

Nach den Tagen in Südtirol, in denen sich der junge Roland und Manuela noch mehrere Male verabredet hatten, folgten viele, viele Briefe. Über Jahre hielten sie Kontakt, schrieben sich und telefonierten. Das letzte Gespräch, erinnert sich Kettner, sei im November 1972 gewesen. Er habe Manuela damals von einer Telefonzelle im norddeutschen Brake angerufen, wo er gerade seine Grundausbildung bei der Marine absolvierte: "Ich weiß nicht mehr, worüber wir gesprochen haben. Aber schon zuvor war der Kontakt leider immer weniger geworden." Dann riss er ganz ab. "Wie das eben manchmal so ist. Wir begannen beide, unser eigenes Leben zu leben", sagt der Rentner.

Roland Kettner Anfang der 70er: Als er seine Grundausbildung bei der Marine absolvierte, brach der Kontakt zu Manuela ab. Foto: Kettner

Kettner lernte in den 70er-Jahren seine spätere Frau kennen, heiratete, wurde Vater zweier Töchter. Die Ehe hielt 16 Jahre lang. "Das war eine schöne Zeit. Danach bin ich allein geblieben", sagt Kettner.

Was wurde aus Manuela aus Augsburg? Wie ist es ihr ergangen?

Das Mädchen aus Augsburg sei ihm nie ganz aus dem Kopf gegangen. Und als ihm beim Durchsehen alter Bilder nun wieder ein Foto von Manuela in die Hände gefallen sei, da habe er gedacht: "Jetzt oder nie mehr." Dann schrieb er an unsere Redaktion.

Es ist das Einzige, was Roland Kettner von Manuela noch hat: Das Bild zeigt sie als kleines Mädchen mit ihrem Vater an Weihnachten. Foto: Kettner

Roland Kettner weiß nicht, ob Manuela noch immer in Augsburg lebt. Er weiß auch ihren Nachnamen nicht mehr. Die Briefe habe er nicht aufgehoben, nur das Foto sei noch da. Es zeigt Manuela als kleines Mädchen mit ihrem Vater unter dem Weihnachtsbaum. Kettner hofft, dass dieser Artikel seinen Jugendschwarm vielleicht erreiche. "Ich würde einfach gerne wissen, was aus Manuela wurde. Wie es ihr erging. Ich würde mich so freuen, von ihr zu hören", sagt er. Wenn nicht, bleibe ihm immerhin noch die schöne Erinnerung an das besondere Mädchen aus Augsburg.