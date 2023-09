Nach Unfall bei Augsburg: Verkehr staut sich auf A8 Richtung in Stuttgart

Wegen eines Unfalls mit einem Motorradfahrer ist die linke Spur der A8 zwischen der Anschlussstelle Augsburg-Ost und der Raststätte gesperrt. Es gibt Stau.

Geduld brauchen am frühen Mittwochabend Autofahrer, die auf der A8 Richtung Stuttgart zwischen der Anschlussstelle Augsburg-Ost und der Autobahn-Raststätte unterwegs sind. Wegen eines Unfalls ist die linke Spur gesperrt. Es staut sich.

Unfall auf A8 bei Augsburg löst Stau im Berufsverkehr aus

Wie die Polizei berichtet, ist gegen 17 Uhr ein Motorradfahrer am Ende eines Staus aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt. Auch ein Pkw war in den Unfall verwickelt. Was sich genau ereignet hat, sei bisher nicht bekannt. Die linke Fahrspur ist aktuell gesperrt, ein Abschleppdienst angefordert. Der Verkehr fließe nur zäh an der Unfallstelle vorbei, es habe sich ein längerer Stau gebildet, teilt die Einsatzzentrale mit. (AZ)