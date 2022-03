Augsburg

18:00 Uhr

Mann gilt nach Gerichtsbeschluss nur in Augsburg sechs Monate als genesen

Plus Ein Augsburger legte gegen die Kürzung seines Genesenenstatus am Gericht einen Eilantrag ein. Warum dieser in Augsburg abgeschmettert wurde, in München aber Erfolg hatte.

Von Ina Marks

Als der Genesenenstatus Corona-Erkrankter Mitte Januar von sechs auf drei Monate reduziert wurde, war die Empörung teils groß. Der Bund hatte das Robert-Koch-Institut beauftragt, die Zeitspanne für den Status festzulegen, der bei den Corona-Beschränkungen einer Impfung gleichkommt. Der Zeitrahmen wurde erheblich verkürzt. Etliche Betroffene reichten dagegen bei Gerichten sogenannte Eilanträge ein. Allein am Augsburger Verwaltungsgericht sind 70 derartige Verfahren anhängig. Warum einer der Eilanträge vor dem Augsburger Gericht scheiterte, in nächster Instanz aber nun Erfolg hatte und ein skurriles Detail, das überrascht.

