Augsburg

18:30 Uhr

Nach Verurteilung: Wie geht es weiter für den Augsburger Stadtrat Peter Hummel?

Plus Nach der Verurteilung wegen Beleidigung ist offen, wie die politische Zukunft des Freie-Wähler-Stadtrats Peter Hummel aussieht. Seine Fraktion tagt am Dienstagabend.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Frage, wie die Fraktion der Bürgerlichen Mitte sich nach dem Urteil gegen Stadtrat Peter Hummel ( Freie Wähler) aufstellen wird, soll am Dienstagabend entschieden werden. Dann findet die wöchentliche Sitzung der fünfköpfigen Fraktion statt. Hummel war am Freitag in einem Berufungsprozess vor dem Augsburger Landgericht wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Die Fraktionsvorsitzende Regina Stuber-Schneider (Freie Wähler) verwies am Montag gegenüber unserer Redaktion auf die anstehende Sitzung. Offen ist, wie die Angelegenheit ausgeht. Die FDP hatte nach dem erstinstanzlichen Urteil, das allerdings höher ausfiel als in der Berufung, im Falle der Rechtskraft einen Rücktritt Hummels gefordert. Aus der Fraktion war am Montag zunächst Schweigen zu der Frage zu vernehmen, ob es unterschiedliche Sichtweisen zwischen Freien Wählern, FDP und Pro Augsburg in der Angelegenheit gibt. Sollten FDP und Pro Augsburg nicht mehr in der Fraktion bleiben wollen, wenn Hummel bleibt, wäre dies das Ende der Fraktion - weil es für eine Fraktion im Augsburger Stadtrat mindestens vier Köpfe braucht.

