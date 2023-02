Nach viel Kritik will die Verbrauchermesse afa neu durchstarten

Na ja, wie heißt es so schön "Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab!". Verbrauchermessen gehören für mich in die frühen Nullerjahre, nicht in die Gegenwart. Und die Menschen, die in der Bildergalerie zu sehen waren, sprachen auch nicht für Zukunfts-Publikum. Warum ewig diskutieren, wenn es einfach keine Nachfrage mehr gibt?

