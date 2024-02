Nach Warnstreiks: Synlab-Beschäftigte bekommen mehr Geld

Nach bundesweiten Warnstreiks haben sich Gewerkschaft und der Labordienstleister Synlab auf einen Tarifabschluss geeinigt, der deutliche höhere Vergütungen bringt.

Nach bundesweiten Warnstreiks und vier erfolglosen Verhandlungen hat sich die Laborgewerkschaft IGBCE mit dem Diagnostik-Spezialisten Synlab, der auch in Augsburg vertreten ist, auf einen Abschluss geeinigt. Er bringt den 3500 Beschäftigten in den medizinischen Versorgungszentren im Schnitt ein Plus von 14,6 Prozent.

Es handle sich um eine deutliche Erhöhung der Vergütungen, teilt die Gewerkschaft mit. Durch den linearen Anstieg würden die oberen Entgelte stufenweise um insgesamt neun Prozent, die unteren Entgelte durch die Erhöhung um einen Sockelbetrag um insgesamt bis zu 16,9 Prozent ansteigen. Außerdem erhielten die Beschäftigten einmalig eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1080 Euro netto, die in drei Raten gezahlt werde. "Ohne den Einsatz unserer Kolleginnen und Kollegen und die hohe Beteiligung an den Streiks hätten wir den Abschluss nicht erreicht", so IGBCE-Verhandlungsführer Marc Welters. Solidarität zahle sich aus.

Synlab ist der europaweit größte Labordienstleister. Die Beschäftigten in den medizinischen Versorgungszentren sind in der Labordiagnostik tätig und werten unter anderem Proben aus Krankenhäusern oder Coronatests aus. (AZ)