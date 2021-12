Nach zwei Jahren Bauzeit: Stadtbachstraße bald wieder offen

Die Stadt hofft, die Baustelle zwischen MAN und UPM demnächst fertigzubekommen. In den vergangenen Jahren war die Stelle ein Nadelöhr.

Die Stadt wird voraussichtlich am kommenden Freitag, 17. Dezember, die Baustelle in der Stadtbachstraße fertigstellen. Dort war in den vergangenen zwei Jahren die Brücke über den Stadtbach, der auf seinem Weg durch die Firmenareale von UPM und MAN die Stadtbachstraße unterquert, saniert worden. In diesem Jahr war die Fahrbahn stadtauswärts komplett gesperrt. Stadteinwärts stand auf der Hauptachse in den Augsburger Osten nur eine Spur zur Verfügung. Auch die Buslinie 44 in die Hammerschmiede wurde stadtauswärts umgeleitet.

Augsburg: Baustelle ist bald beendet

Momentan, so Tiefbauamtsleiter Gunther Höhnberg, liefen letzte Arbeiten an den Gehwegen an der Stadtbachstraße und der Rampe zur Berliner Allee. Die Fahrbahn sei, abgesehen von den Markierungen, bereits weitgehend fertiggestellt. "Wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, werden wir am Freitag öffnen können", so Höhnberg. Im Zuge der Brückensanierung wurde auch die Radweg-Situation entlang der Stadtbachstraße verbessert. Künftig, so die Stadt, gebe es eine komfortablere Verbindung zwischen Hammerschmiede/Firnhaberau/Lechhausen und der Innenstadt. Auch am Knoten zur Berliner Allee soll es Verbesserungen geben.

Baustellenschwerpunkt in den vergangenen Jahren

Die Stadtbachstraße/MAN-Kreuzung war in den vergangenen zehn Jahren ein Baustellenschwerpunkt. Ab 2012 musste unter der Georg-Haindl-Straße ein Hauptkanal des Abwassernetzes saniert werden, nach einer baustellenfreien Unterbrechung wurde dann ab 2014 noch ein neuer Parallelkanal eingebaut. Hintergrund der gestaffelten Bauarbeiten war damals, dass der Königsplatz-Umbau mit entsprechenden Verkehrsumlegungen lief und es sonst zu viele Baustellen geworden wären. Auch damals mussten täglich Zigtausende Autofahrer eine Umleitung fahren. 2016 sanierte die Stadt dann die MAN-Brücke über den Lech. Dafür musste in jede Richtung eine Spur wegfallen.