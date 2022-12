Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder eine Stadtweihnacht für Bedürftige

Nicht jeder hat einen Ort, an dem er Weihnachten feiern kann. Dieses Jahr bekamen bei der Augsburger Stadtweihnacht wieder mehrere hundert Menschen etwas zu essen - und ein Geschenk.

An Heiligabend feiern die meisten Menschen im Kreis ihrer Familie - oder mit guten Freunden. Doch nicht jeder hat eine Anlaufstelle, an der er Weihnachten feiern kann. Sei es, weil er kein Zuhause hat oder ihm das Geld fehlt, um zu feiern. Seit 1964 gibt es in Augsburg deshalb die Stadtweihnacht. Nach zweijähriger Pandemie-Pause trafen sich an Heiligabend wieder mehrere hundert Menschen, um bei einem Essen gemeinsam zu feiern.

Die traditionelle Augsburger Stadtweihnacht, die der katholische Sozialverband SKM ausrichtet, ist besonders für jene gedacht, die sehr wenig zum Leben haben, die einsam oder ohne Wohnung sind. Insbesondere für alle Klienten der Wohnungsnothilfe sei die Feier im warmen, festlich geschmückten Saal gedacht, so der SKM. Abgewiesen wird aber niemand, der dabei sein will.

Bus bringt die Menschen vom Königsplatz zur Stadtweihnacht

Gefeiert wurde in der Rosenaugaststätte, die von Irene Krapf betrieben wird. Ihr Ehemann, FCA-Präsident Markus Krapf, nahm auch teil - ebenso wie Oberbürgermeisterin Eva Weber und Kirchenvertreter. Der FCA sponserte einen Shuttlebus für die Gäste der Stadtweihnacht vom Königsplatz zur Gaststätte. Weitere Sponsoren halfen dabei, dass alle Gäste bekocht werden konnten und ein Geschenk bekamen.

Augsburgs OB Eva Weber eröffnete die Feier in der Rosenaugaststätte. Foto: Annette Zoepf

Auch der Förderverein der Wärmestube des SKM wollte Obdachlosen und Bedürftigen zu Weihnachten eine Freude machen. Ehrenamtliche haben deshalb insgesamt 600 Geschenktüten gepackt. Die Geschenke werden in verschiedenen Obdachloseneinrichtungen verteilt, ein großer Teil am Tag vor Heiligabend an der Wärmestube im Augsburger Domviertel. Schon vormittags kamen viele, um sich ein Geschenk abzuholen - und ein warmes Essen zu bekommen. Die Zahl der Hilfsbedürftigen ist groß. Täglich kommen derzeit bis zu 200 Menschen zur Wärmestube, um dort etwas zu essen.

