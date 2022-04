Nachbar rettet schlafenden Mann aus brennender Wohnung

Der Mann wurde in letzter Minute vor dem Feuer gerettet. Die Wohnung in Augsburg war beim Eintreffen der Rettungskräfte völlig verqualmt.

Es waren höchst dramatische Minuten: Am Montagfrüh brannten in einer Küche Speisen an. Der Bewohner schlief allerdings zu diesem Zeitpunkt tief und fest. Die Warnung des Rauchmelders nahm er deshalb nicht wahr. Zum Glück war ein Nachbar aufgeweckt genug, um schnell zu reagieren. Er informierte die Feuerwehr. Quasi in letzter Minute wurde ein großer Wohnungsbrand verhindert. Der Vorfall ereignete sich in der Biermannstraße in der Augsburger Innenstadt.

Um 2.50 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr in Augsburg ein

Es war gegen 2.50 Uhr, als die Berufsfeuerwehr Augsburg durch einen höchst aufmerksamen Nachbarn informiert wurde. Der Mann hatte die Rettungskräfte gerufen, weil er den Rauchmelder in der Nachbarwohnung hörte. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte der Anrufer sogar noch das Brutzeln und Zischen in der Pfanne vernommen.

Der Wohnungsinhaber schlief. Er hörte weder das Signal des Rauchmelders noch das Klingeln und Klopfen des Nachbarn. Der Mann, in dessen Küche es brannte, wurde auch nicht wach, als Feuerwehrleute mit dem Einsatzstiefel an der Tür traten. Die Feuerwehr öffnete daher die Wohnungstür.

Die Wohnung in der Augsburger Innenstadt war bereits völlig verqualmt

Sofort gingen zwei unter schwerem Atemschutz eingesetzte Feuerwehrleute in die völlig verqualmte Wohnung. Sie weckten den schlafenden Mann und brachten ihn in Sicherheit. Die Retter konnten gerade noch rechtzeitig die angebrannten Speisen vor dem Übergreifen auf die Küche ablöschen. Die Wohnung wurde belüftet.

Der Bewohner wurde unterdessen vom Notarzt und dem Rettungsdienst ambulant untersucht. Er blieb aber nach der dramatischen Rettungsaktion in seiner Wohnung. Für einen Sprecher der Feuerwehr steht fest: "Dem Nachbarn hat der Wohnungsinhaber jetzt sehr, sehr viel zu verdanken."

