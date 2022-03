Nachbarn suchen gestohlene Motorroller und spüren Täter in Oberhausen auf

In Augsburg stellen drei Nachbarn fest, dass ihre Motorroller fehlen. Sie begeben sich auf die Suche – und können die Täter stellen. Trotzdem ist der Schaden hoch.

Mit einer Suchaktion auf eigene Faust haben drei Nachbarn in Oberhausen ihre gestohlenen Motorroller samt Tätern aufgespürt. Nach Mitteilung der Polizei bemerkten sie am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr, dass die Fahrzeuge, die vor ihren Wohnungen in der Bleicherbreite abgestellt worden waren, fehlten. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche – und wurden kurz darauf im Gablinger Weg tatsächlich fündig: Sie trafen auf drei Jugendliche, die an den entwendeten Rollern zugange waren.

Roller-Diebstahl in der Bleicherbreite: Nachbarn stellen Täter

Zwei der Jugendlichen konnten die Nachbarn stellen. Der Dritte flüchtete zunächst, kehrte dann aber wieder freiwillig zurück. Wie die Polizei mitteilte, hatten die drei 16-Jährigen die Roller auf den Feldweg geschoben, dort die Verkleidungen der Kräder abmontiert und die Zweiräder anschließend kurzgeschlossen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten das Tatwerkzeug sicher.

Polizei ermittelt: Steckt Trio hinter weiteren Diebstählen?

An den Rollern, die wieder an die Eigentümer ausgehändigt wurden, entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro. Das jugendliche Trio wurde anschließend in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Sie erwartet nun eine Anzeige, unter anderem wegen Bandendiebstahls. Die Polizei prüft nun, ob sie für weitere ähnliche Delikte infrage kommen. (kmax)