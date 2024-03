Nachfolger für den Stadtmarkt: "Der Österreicher" ist sauer auf das Marktamt

Plus Für seinen Laden auf dem Augsburger Stadtmarkt hatte Wolfgang Vogl einen Nachfolger präsentiert. Doch nun kommt alles anders. Vogl reagiert mit einem Wutplakat.

Ende Dezember hatten Marion und Wolfgang Vogl nach rund 15 Jahren ihr Geschäft mit österreichischen Weinen und Spezialitäten auf dem Stadtmarkt geschlossen - auch, weil sie einen Nachfolger dafür gefunden hatten. Er sollte den Laden übernehmen und weiterführen. Das Ehepaar präsentierte seinen Wunschkandidaten der Stadt, schließlich liegt die Entscheidung über die Besetzung beim Marktamt. Doch jetzt kommt alles anders und im Schaufenster des leer stehenden Lokals "Wein Kultur Österreich" hängt ein Plakat, das nicht nur für Gesprächs-, sondern auch für Zündstoff sorgt. Denn darin werden Vorwürfe gegen das Marktamt erhoben. Diese werden als "unbegründet" zurückgewiesen.

Auf dem Augsburger Stadtmarkt herrschte zuletzt eine hohe Fluktuation an Standbetreibern. Die Gründe der Geschäftsaufgaben sind unterschiedlich. Das zuständige Marktamt sucht über öffentliche Ausschreibungen neue Mieter, die sich mit ihren Konzepten bewerben können. Das wusste natürlich auch Wolfgang Vogl, der als "Der Österreicher" jahrelang bei seiner Stammkundschaft bekannt war. Als er nach seiner Kündigung im November der Stadt bereits einen potenziellen Nachfolger präsentierte, machte er sich wohl große Hoffnung, dass dieser den Zuschlag erhalten würde. Auch, weil er diesem seine Innenausstattung übergeben wollte. Gegenüber unserer Redaktion sprach er damals von einem namhaften Augsburger, der die österreichische Kultur weiterführen wolle. Doch die Stadt entschied sich für einen anderen Bewerber, was Vogl offenbar zu dem Wut-Plakat veranlasste.