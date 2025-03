Nachruf auf Gertraud Fritscher: Sie leitete viele Jahre den Augsburger Hausfrauenbund

Der DHB- Netzwerk Haushalt (ehemals Deutscher Hausfrauen Bund) trauert um seine Ehrenvorsitzende und langjähriges Mitglied Gertraud Fritscher (geboren: 30.12.1928, gestorben: 26.2.2025). Sie war von 1973 bis 1996 die 1. Vorsitzende des Ortsverbands Augsburg und hat mit dem „Hausfrauenbund“ viele Projekte umgesetzt. Viele (hauptsächlich) Frauen erwarben beim DHB einen Berufsabschluss in der Hauswirtschaft oder bildeten sich zur Meisterin der Hauswirtschaft fort. Verbraucherinnen und Verbrauchern, die unter ihrer Leitung im „Haus der Hauswirtschaft“ am Zeugplatz beraten wurden oder Kurse besuchten, profitierten von ihrem unermüdlichen Einsatz für die privaten Haushalte.

In Anerkennung dieser Leistungen wurde sie u.a. zur Vorsitzenden der Verbraucherzentrale Bayern e.V. (1992 bis 2001) gewählt. Sie war in zahlreichen Gremien aktiv und ihr Wirken wurde auch von Stadt und Landkreis Augsburg, vom Land Bayern und der Bundesrepublik gewürdigt. So war sie u.a. Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande, des bayerischen Verdienstordens, der Verdienstmedaille des Landkreises Augsburg und der Medaille für Augsburg. Nicht nur während, sondern auch nach ihrer aktiven Zeit in den Vorständen engagierte sie sich beim DHB und anderen Vereinen. Sie stand uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und war bis zuletzt eine zentrale und allseits geschätzte Persönlichkeit in unserem Verband. Von 75 Jahren Vereinsgeschichte hat sie 58 Jahre aktiv mitgestaltet und miterlebt. Wir werden sie vermissen und ganz sicherlich nicht vergessen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.