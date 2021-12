Nachruf: Helga Greisinger war eine schillernde und bodenständige Frau

Plus Helga Greisinger war früher ein gefragtes Model. Abseits dieser schillernden Welt war die attraktive Frau ein Familienmensch, sie liebte das Bodenständige. Ein Nachruf.

Helga Greisinger nannte sich selbst gerne das "Staudenmädchen". Dabei kam die bei Fischach Geborene viel herum. Helga Greisinger war einst ein gefragtes Model. 1970 gewann sie den Titel der Miss Bayern und kam bei der Miss-Germany-Wahl unter die Top Drei. Für Foto-Shootings und Laufsteg-Auftritte reiste sie durch Europa und bis nach Kanada. Kurz vor ihrem 78. Geburtstag ist sie nach langer, schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen.