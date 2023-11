"Nacht der 1000 Lichter" soll Augsburger Altstadt am Freitag erleuchten

Die Augsburger Altstadt wird am Freitag wieder Schauplatz der Nacht der 1000 Lichter. Was sich die Veranstalter vom vorweihnachtlichen Lichtermeer versprechen.

Die Augsburger Altstadt wird am kommenden Freitag wieder Schauplatz der Nacht der 1000 Lichter. Dies hat der Altstadt-Verein als Organisator bekannt gegeben. Start der Aktion soll demnach um 16.30 Uhr sein, das Ende ist für 20 Uhr angekündigt.

Nacht der 1000 Lichter soll Besucher in die Augsburger Altstadt locken

Man sehe das Lichtermeer im Lechviertel als "ruhige und stimmungsvolle Ergänzung zum weihnachtlichen Trubel in der Oberstadt", heißt es in der Mitteilung der Veranstalter. Gleichzeitig stünden die Lichter schon seit mehr als 15 Jahren für "Toleranz, Friede und Gemeinsamkeit aller großen und kleinen Menschen". Auch während der Corona-Pandemie hatte die Aktion, die regelmäßig viele Menschen in die Altstadt lockt, stattgefunden. (kmax)