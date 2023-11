Nachtschwärmer und Frühaufsteher: Das sagen Uber-Daten über die Augsburger

Augsburger sind die freundlichsten Deutschen, außerdem echte Frühaufsteher und gleichzeitig absolute Nachtschwärmer. Woher man das weiß? Aus dem Auto.

Wer einen Augsburger oder eine Augsburgerin im Auto mitnimmt, hat offenbar gute Chancen, einen ganz besonderen Fahrgast einzuladen. Dass die Menschen in Augsburg außergewöhnliche Leute sind, weiß längst, wer hier wohnt. Aber jetzt gibt es auch Zahlen, die das belegen. Gesammelt hat sie der Fahrdienstleister Uber.

Zum Beispiel sind die Augsburger offenbar die Nachtschwärmer der Nation – und gleichzeitig die fleißigsten Frühaufsteher. Immerhin buchen zwischen Lech und Wertach die Nutzer sowohl am häufigsten Fahrten in der Früh als auch in der Nacht. Ob auch die ein oder andere Fahrt direkt vom Tresen ins Büro dabei war? So genau lässt sich das nicht sagen. Denn selbstverständlich bleiben die Uber-Daten anonymisiert. Und so können die Augsburger die Infos so interpretieren, wie sie es möchten: Lebenslustig und produktiv – wer hört das nicht gerne über sich selbst?

Laut Uber-Daten lassen sich die Augsburger gerne mit Tier fahren

Genauso wie die Bezeichnung "tierlieb". Denn auch das sollen die Augsburgerinnen und Augsburger sein, verkündet Uber – schließlich ist in keiner anderen Stadt der Anteil an Fahrten, die mit einer tierischen Begleitung gebucht wurde, so hoch. Und nachhaltig sollen die Augsburger auch noch sein! Nirgendwo sonst entscheiden sich Uber-Nutzer schließlich so häufig für eine Fahrt im Elektro- oder Hybridwagen.

Genug Lob für heute? Weit gefehlt – bietet Uber doch endlich die Gelegenheit, mit einem alten Vorurteil über die Stadt aufzuräumen. Griesgrämig, unfreundlich und grantig sollen die Menschen aus Augsburg sein. Uber-Fahrerinnen und -Fahrer sehen das anders. Ihren Fahrgästen in Augsburg vergeben sie im Schnitt 4,92 Sterne, besser werden die Passagiere in keiner anderen Stadt Deutschlands bewertet. "Die freundlichsten Nutzer leben in Augsburg", heißt es von Uber. Bei so vielen positiven Nachrichten ist es verkraftbar, dass man sich diesen einen Spitzenplatz mit Hannover teilen muss.

Beliebtestes Fahrziel in Augsburg ist das Hotel Leonardo

Erfreulich ist das Ranking auch für das Leonardo Hotel. Der Bau, in dem seit 2021 das größte Hotel der Stadt untergebracht ist, ist das beliebteste Uber-Ziel. Damit ist es in guter Nachbarschaft: Ebenfalls unter den Top 3 der meist angefahrenen Örtlichkeiten ist der Plärrer, direkt nebenan. Mindestens ein Augsburger steht wohl besonders auf Uber: Er hat der Auswertung zufolge 309 Fahrten in den vergangenen zwölf Monaten angetreten. Einen anderen Rekord hält ein Unbekannter, der von Augsburg nach Freiburg im Breisgau gefahren ist – mit 328 Kilometern Entfernung die längste Fahrt aus Augsburg.

Im deutschlandweiten Vergleich war das jedoch noch eine Kurzstrecke. Den nationalen Rekord hält nämlich jemand, der vom Berliner Flughafen nach Zürich unterwegs war – mehr als 800 Kilometer. Ob es eine der BER-typischen Pannen war, die diese Fahrt nötig machte, bleibt offen. Eine der kürzesten Strecken legte übrigens jemand in München zurück: Nur 48 Meter ging die Fahrt. In manchen Bogenhausener Villen dürfte das gerade einmal die Distanz vom Bad in die Küche sein. Fazit: Die Augsburger sind also die freundlichsten, die Münchner gehören zu den faulsten Fahrgästen. Über München spottet man in Schwaben zurecht. Sogar das ist jetzt mit Daten belegt.