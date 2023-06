Augsburg

vor 48 Min.

"Nackte Kinder" im Internet gesucht: Geldstrafe für 32-jährigen Event-Manager

Plus Weil er nach Nacktbildern von Kindern im Internet gesucht hat, stand ein Augsburger vor Gericht. Dieser meinte, er habe sich lediglich informieren wollen.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Zu einer Geldstrafe von 2800 Euro wurde jetzt ein 32-jähriger Mann aus Augsburg verurteilt, der auf seinem Mobiltelefon im Internet nach pornografischen Nacktbildern mit Kindern gesucht hatte. Was den Mann vor einer höheren Strafe bewahrte, war der Umstand, dass nach seiner englischsprachigen Suche vor Gericht nicht klar einzugrenzen war, ob er genau nach Kinderpornografie oder auch nach Jugendpornografie suchte, was strafrechtlich einen Unterschied macht.

Nein, ganz so wie es in der Anklageschrift steht, sei es nicht gewesen, erklärten der Angeklagte und sein Verteidiger Günter Gollmann. Ja, es stimme, dass der 32-Jährige mit zweierlei Begriffen auf Englisch nach pornografischen Dateien gesucht habe. Aber: Nur deswegen, weil er sich versichern wollte, ob es wirklich so einfach sei, so etwas im Internet zu finden. Am Vortag der Tat, so der Angeklagte, habe er mit Freunden über das Thema diskutiert, nachdem es immer wieder Berichte in den Medien über das Herunterladen oder Weiterverbreiten von Kinderpornografie gegeben habe. Also habe er sich am nächsten Tag daran gemacht, es selbst einmal auszuprobieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen