Augsburg

06:17 Uhr

"Nicht schon wieder": Der nächste Bombenfund hält Augsburg in Atem

Am Augsburger Toni Park wurde am Mittwochnachmittag eine Fliegerbombe gefunden. Der Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden.

Plus Am Toni Park im Hochfeld wird erneut eine Bombe gefunden. 3800 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. In der Ausnahmesituation macht sich so etwas wie Routine breit.

Es ist Abend geworden, die Dunkelheit bricht über Augsburg herein. Im Stadtteil Hochfeld geht ein Ehepaar mit seinen Hunden die Straße entlang, die Rückkehr vom Gassigehen. Von all dem Trubel, der sich nur ein paar Meter weiter abspielt, haben sie nichts mitbekommen. Bombenfund? "Schon wieder", sagen beide entnervt. Ihre Wohnung liegt genau in der Zone, die in wenigen Minuten evakuiert werden soll. „Dieses Mal bleiben wir aber zu Hause. Wir machen das Licht aus, dann bemerkt es keiner“, fügen sie trocken an und gehen davon. Im Hochfeld scheint sich so etwas wie Routine im Umgang mit Bombenfunden eingespielt zu haben. Dabei ist das, was der Stadtteil am Mittwoch erlebte, alles andere als gewöhnlich.

