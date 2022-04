Nächstes Maxstraßen-Urteil am Amtsgericht: 21-Jähriger muss in Arrest

Die Aufarbeitung der Krawallnacht in der Augsburger Maxstraße hält an. Nun hat das Amtsgericht einen weiteren Beteiligten verurteilt. Was ihm vorgeworfen wurde.

Ein 21-jähriger Mann, der im vergangenen Jahr an den Randalen in der Augsburger Maxstraße beteiligt war, ist am Donnerstag vor dem Augsburger Amtsgericht verurteilt worden. Wie das Gericht mitteilt, endete das Verfahren mit einer Verurteilung zu einem Freizeitarrest sowie zu einer Geldauflage in Höhe von 1300 Euro. Außerdem muss der Mann am Projekt "Maximal" der Brücke e.V. teilnehmen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Randale: Nächstes Urteil nach Krawallnacht in der Augsburger Maxstraße

Damit setzt sich die juristische Aufarbeitung der Vorfälle in der Krawallnacht im Sommer 2021 fort. Die ersten Prozesse dazu begannen bereits Ende 2021. Der Mann, der sich nun vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten musste, war Teil einer Gruppe, aus der heraus mit Gegenständen und Flaschen geworfen wurde. Der Mann soll selbst eine teilweise gefüllte 0,5-Liter-Flasche in Richtung einer Polizeikette geworfen haben. Auch Landfriedensbruch wurde ihm zur Last gelegt.