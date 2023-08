Augsburg

Nächtlicher Einsatz: Brand in Lokal in der Jesuitengasse

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat es in der Jesuitengasse gebrannt.

Drei Stunden lang waren Feuerwehrleute in der Nacht in einer Gaststätte im Domviertel im Einsatz. Die Bewohner konnten sich selber in Sicherheit bringen.

Mehrere Anrufer meldeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der Integrierten Leitstelle einen Brand in einer Gaststätte in der Jesuitengasse. Gegen 2.40 Uhr rückte der Löschzug der Berufsfeuerwehr zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen in die Jesuitengasse aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung zu verzeichnen, die Räume der im Erdgeschoss gelegenen Gaststätte standen laut Mitteilung der Berufsfeuerwehr im Vollbrand. Sofort nahm ein Trupp unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung vor, während ein weiterer Trupp die über der Gaststätte gelegenen Wohnungen kontrollierte. Glücklicherweise konnten sich bereits sämtliche Bewohner eigenständig in Sicherheit bringen. Vier große CO₂-Gasflaschen, die zum Betrieb der Zapfanlage benötigt werden, konnten in einen sicheren Bereich gebracht werden. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde das Gebäude mit Hilfe von Hochleistungslüftern entraucht. Die Nachbargebäude wurden ebenfalls kontrolliert: Ein geborstenes Fenster sowie die Eingangstüre wurden von der Feuerwehr mit Holzplatten verschlossen. Die Einsatzdauer betrug rund drei Stunden. An der Einsatzstelle werden im Laufe des Tages Nachkontrollen durchgeführt. Zur Brandursache der seit mehreren Monaten, aufgrund Renovierungsarbeiten, geschlossene Gaststätte, sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens ermittelt die Polizei.

