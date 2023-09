Nächtlicher Lichterzauber: "Christmas Garden" kommt in den Augsburger Zoo

Das Open-Air-Event "Christmas Garden" kommt im Winter erstmals nach Augsburg. Was Besucher erwartet und mit welchen Eintrittspreisen sie rechnen müssen.

Schon jetzt werden die Tage kürzer - und der Zoo plant voraus für lange Nächte: Im Winter kommt erstmals der "Christmas Garden" nach Augsburg. Besucher können auf dem Zoogelände nach Einbruch der Dunkelheit durch stimmungsvolle Illuminationen und Klanglandschaften wandern. Das Lichtkunst-Event unter freiem Himmel beginnt am 24. November und läuft bis 7. Januar. Der Vorverkauf für Tickets startet ab sofort.

Der "Christmas Garden" gilt andernorts als ein Besuchermagnet. "Ich habe ihn in der Wilhelma in Stuttgart gesehen, das hat mir sehr gut gefallen", sagt Zoodirektorin Barbara Jantschke. Seit 2016 hätten Millionen Besucher in Parks und Gärten in Deutschland und Europa an der Aktion ihre Freude gehabt, etwa auf der Insel Mainau, im Tierpark Berlin, in Schloss & Park Pillnitz in Dresden oder im in Windsor Great Park bei London. Nun holt man das Event auch nach Augsburg. Der Zoo kooperiert mit zwei Veranstaltern, der Christmas Garden Deutschland GmbH und der Global Concerts GmbH aus München - sie gehören zur Deutschen Entertainment AG.

Das erwartet Besucher im "Christmas Garden" im Augsburger Zoo

Nach Einbruch der Dunkelheit soll der Christmas Garden den Augsburger Zoo mit einer Vielzahl von Lichtpunkten in ein schillerndes Glanzmeer verwandeln, heißt es in einer Mitteilung dazu - mit "kunstvollen Lichtfiguren" und "märchenhaften Leuchtszenerien". Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg durch die inszenierte Erlebnislandschaft würden eigens komponierten Klangwelten zu hören sein. Der Christmas Garden sei eine Alternative zum Trubel auf den herkömmlichen Weihnachtsmärkten, meint Andrea Blahetek-Hauzenberger, Geschäftsführerin des Veranstalters Global Concerts.

Laut Barbara Jantschke ist sichergestellt, dass die Zootiere durch die Aktion nicht beeinträchtigt werden. Der Christmas Garden öffnet erst ab 17 Uhr, wenn der normale Zoobetrieb mit Winteröffnungszeiten schließt. Die Tierhäuser bleiben am Abend zu. Für den Christmas Garden beginnt der Vorverkauf von Tickets ab sofort. Sie kosten laut Veranstalter, je nach Wochentag, zwischen 19,50 und 29,50 Euro für Erwachsene und 53 bis 59,50 Euro für Familien. Ermäßigten Eintritt gibt es für Kinder (6 bis 14 Jahre), und zeitweise für Schüler, Studierende und Senioren. Karten sind auf christmas-garden.de/augsburg und allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf myticket.de erhältlich.

