Nächtlicher Stromausfall in Augsburg sorgt für Verwirrung

In mehreren Straßenzügen in Kriegshaber gingen Sonntagnacht schlagartig die Lichter aus. Über die Ursache war zunächst nichts bekannt. Jetzt ist das Rätsel gelöst.

Einige Anwohner hören einen lauten Knall und verständigen die Polizei. Andere laufen im Dunkeln hinaus auf die Straße, um nach dem Rechten zu sehen. Ein nächtlicher Stromausfall im Augsburger Stadtteil Kriegshaber hat am Pfingstsonntag für einiges Aufsehen und viel Verwirrung gesorgt. Die Ursache des Defekts war am Wochenende unklar. Jetzt ist das Rätsel gelöst.

Sonntagnacht gegen 23 Uhr wurde es in mehreren Straßenzügen zwischen der Ulmer Straße und der Bürgermeister-Ackermann-Straße plötzlich zappenduster. Auch in den Wohngebäuden war auf einen Schlag der Strom weg. Wenige Minuten später gingen die ersten Anrufe bei der Polizei ein. Einige Anwohner hätten zunächst einen Zusammenhang mit dem Feuerwerk auf dem Modular-Festival am Gaswerkgelände vermutet, hieß es in der Einsatzzentrale. Das Feuerwerk war kurz vor 23 Uhr ein Höhepunkt, als die Augsburger Band Roy Bianco & Abbrunzati Boys auf der Bühne stand.

Anwohner in Kriegshaber suchen nach Ursache des Stromausfalls

Der Stromausfall hatte zur Folge, dass es in einigen Kriegshaber Straßen rund eineinhalb Stunden lang ungewöhnlich dunkel wurde, laut Passanten war der Bereich Landvogtstraße, Sommestraße und Reinölstraße betroffen. Nicht nur Besucher des Modular-Festivals, die um diese Uhrzeit mit dem Rad nach Hause fuhren, waren verunsichert. "Ich bin vom Licht in die Dunkelheit gekommen, es war stockfinster mitten in der Großstadt", erzählt eine Radlerin, sie habe nur noch wenig gesehen. Auf den Straßen begegnete sie zahlreichen Anwohnern, die mit Handy-Taschenlampen herumliefen. Viele von ihnen wollten wissen, was es mit dem Stromausfall auf sich hatte. Auch die Polizei war vor Ort.

Nach Angaben der Einsatzzentrale gab es keinen Zusammenhang zwischen dem Feuerwerk und dem unmittelbar folgenden Stromausfall. Was tatsächlich die Ursache war, blieb am Wochenende unklar. Am Dienstag nannten die Stadtwerke an Anfrage den Grund. Eine "defekte Muffe", die Kabel verbindet, habe um 22.56 Uhr einen Kurschluss verursacht. Vier Verteilerstationen seien betroffen gewesen. "Es erfolgte eine schrittweise Wiederversorgung", so Michael Schmeißner, Geschäftsbereichsleiter Marketing und Kommunikation. Um 0.22 Uhr sei wieder alles versorgt gewesen.

Stadtwerke Augsburg: Stromausfälle kommen selten vor

Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, konnte man bei den Stadtwerken nicht sagen. Grundsätzlich sei das Stromnetz in Augsburg sehr stabil. Solche Defekte kämen selten vor, man gebe auch keine genauen Zahlen heraus, da die Anzahl der Stromausfälle pro Jahr aufgrund verschiedener Ursachen schwanken können.