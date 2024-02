Nahe dem Jakobertor gibt es wieder Obst und Gemüse

Ein kleiner Laden hat in der Jakoberstraße geöffnet. Vor einigen Jahren gab es dort ein ähnliches Angebot.

Die Jakoberstraße ist mit Kneipen, Lokalen, Bäckereien und Imbissen gut versorgt. Jetzt gibt es auch wieder einen Laden, in dem Ost und Gemüse sowie andere Lebensmittel verkauft werden.

"Feinkost am Jakobertor" heißt das Geschäft. Es ist in Räume eingezogen, in denen zuvor bereits viele Jahre lang ein Obst- und Gemüseladen gesessen war. Er hatte aufgehört. Für die Jakobervorstadt gibt es unabhängig vom neuen Laden weitere Ideen, den Stadtteil attraktiver zu gestalten. (möh)

