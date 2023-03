Nahe des Alten Stadtbads gibt es monatelange Behinderungen im Verkehr

Grund für die Verkehrsbehinderungen ist eine Baustelle am Mittleren Graben. Die Verkehrsführung ist seit Montag geändert. Es kommt vor allem aus Richtung MAN zu massiven Rückstaus.

Im Bereich der Kreuzung am Alten Stadtbad kommt es seit Montagfrüh zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die schlechte Nachricht ist, dass diese Situation noch Monate dauern dürfte. Grund ist eine Baustelle am Mittleren Graben. Es geht um das Teilstück zwischen Leonhardsberg und Barfüßerstraße. Gründe sind die Erneuerung der Fahrbahn, Umbauarbeiten an Bushaltestellen und die Einrichtung von Fahrradstreifen. Die Verkehrsführung an der Stadtbad-Kreuzung wurde daher geändert. Es gelten neue Routen.

Aus Richtung MAN kommend gibt es massive Rückstaus

Zu Rückstaus kommt es aus Richtung MAN. Die Zufahrt zur Stadtbad-Kreuzung erfolgt lediglich einspurig. Geradeaus in Richtung City-Galerie geht nichts mehr. Rechts- und Linksabbiegen sind möglich. Um zumindest einen etwas zügigeren Verkehrsfluss zu ermöglichen, wurden die Ampelschaltungen angepasst. Es gibt teils längere Grünphasen. Auch aus Richtung Leonhardsberg kommend müssen sich Autofahrer auf neue Regelungen einstellen. An der Stadtbad-Kreuzung geht es lediglich geradeaus. Das Linksabbiegen in Richtung MAN ist derzeit nicht möglich. Rechts in Richtung Mittlerer Graben ist ebenfalls eine Sperrung.

Die Stadt hat Umleitungsrouten ausgeschildert. Sie empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren – sofern dies möglich ist.