Nahverkehr in der Krise: Die Preise steigen, doch die Leistung sinkt

Plus Bus und Straßenbahn in Augsburg werden teurer, dafür wird das Angebot ausgedünnt: So ist die Mobilitätswende zum Scheitern verurteilt.

Die Fahrpreise im Augsburger Nahverkehr sind zuletzt um zehn Prozent gestiegen, die Leistung bei Bussen und Straßenbahnen wird dagegen weiter reduziert: Diese beiden Entwicklungen passen nicht zusammen. Und sie passen schon gar nicht im Hinblick darauf, dass die Mobilitätswende in den kommenden Jahren an Fahrt gewinnen soll. Es wird an beiden Stellschrauben gedreht, aber in die falsche Richtung.

